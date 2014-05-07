Наливайченко пригрозив донбаським мерам-сепаратистам довічними термінами ув'язнення

Про це Валентин Наливайченко заявив на прес-конференції, повідомляють "Новини Донбасу".

Так, він заявив, що у разі, якщо дані градоначальники скоять злочин, негайно послідує затримання і санкції суду.

"Ті люди, які будуть підбурювати до сепаратизму повинні отримати терміни", - сказав він.

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Також голова СБУ додав, що якщо дані дії підмовників призведуть до людських жертв, то вони можуть отримати довічне покарання.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, Валентин Наливайченко заявив, що за останні дні було знищено близько 30 важко озброєних сепаратистських бойовиків. Однак, разом з тим він повідомив, що втрати також є і з боку українських бійців.