Наливайченко пригрозив донбаським мерам-сепаратистам довічними термінами ув'язнення

12:49, 07 травня 2014
Політика
0 0

27 міським головам, які підбурювали людей до підтримки сепаратизму в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Запорізькій областях СБУ винесла офіційне попередження.

Наливайченко уверяет, в случае, если градоначальники-сепаратисты совершат преступления, незамедлительно последует задержание и санкция суда / Фото: REUTERS

Про це Валентин Наливайченко заявив на прес-конференції, повідомляють "Новини Донбасу".

Так, він заявив, що у разі, якщо дані градоначальники скоять злочин, негайно послідує затримання і санкції суду.

"Ті люди, які будуть підбурювати до сепаратизму повинні отримати терміни", - сказав він.

Читайте такожСБУ стежить за безпекою кандидатів у президенти - Наливайченко

Також голова СБУ додав, що якщо дані дії підмовників призведуть до людських жертв, то вони можуть отримати довічне покарання.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, Валентин Наливайченко заявив, що за останні дні було знищено близько 30 важко озброєних сепаратистських бойовиків. Однак, разом з тим він повідомив, що втрати також є і з боку українських бійців.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter