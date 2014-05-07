Допомога Україні повинна тривати - прем'єр Японії

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це Абе заявив на прес-конференції після саміту ЄС-Японія.

"Як показує ситуація в Україні, світ стає менш передбачуваним. Ми всі відповідальні за те, аби разом зберегти стабільність та мир у світі", - сказав Абе.

Він наголосив, що президентські вибори 25 травня сприятимуть стабілізації ситуації в Україні.

Читайте такожСвіт має докласти всіх зусиль, аби Росія визнала вибори в Україні - прем'єр Японії"Ми потребуємо діалогу з Росією і маємо продовжувати зусилля для стабілізації України. Маємо тримати відкритим вікно діалогу з Росією, але допомога Україні повинна тривати для підтримки демократії та внутрішнього політичного діалогу", - сказав голова уряду Японії.

Абе наголосив, що світ не повинен миритися з російською анексією Криму, додавши, що Токіо вже заборонив в'їзд 23 чільним росіянам, причетним до дій з відторгнення півострова від України.