Під Краматорськом йде бій. Серед українських військових є поранені

Про це повідомили у прес-службі оборонного відомства в середу пізно ввечері, пише Українська правда з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дійсно там зараз відбуваєтсья бій", - зазначили у Міноборони.

Згідно з інформацією, в результаті операції серед українських військовослужбовців є постраждалі, загиблих немає.

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Відповідно до повідомлень ЗМІ, бій триває на околиці села Староварварівка, за 30 кілометрів від Краматорська. Силовики антитерористичної операції намагаються ліквідувати групу озброєних людей, що засіли в лісі. У це місце стягнуті великі сили української армії, над селом кружляють вертольоти.

Ймовірно йдеться про знищення того угруповання, яке у вівторок в сусідньому Слов'янському районі влаштувала засідку на українських десантників, в результаті чого загинули 6 українських військовослужбовців.