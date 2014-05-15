Під Краматорськом йде бій. Серед українських військових є поранені
У Міністерстві оборони України повідомляють, що у середу ввечері в рамках антитерористичної операції під Краматорськом відбувається бій між українськими військовослужбовцями та озброєними бойовиками.
Про це повідомили у прес-службі оборонного відомства в середу пізно ввечері, пише Українська правда з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Дійсно там зараз відбуваєтсья бій", - зазначили у Міноборони.
Згідно з інформацією, в результаті операції серед українських військовослужбовців є постраждалі, загиблих немає.
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Відповідно до повідомлень ЗМІ, бій триває на околиці села Староварварівка, за 30 кілометрів від Краматорська. Силовики антитерористичної операції намагаються ліквідувати групу озброєних людей, що засіли в лісі. У це місце стягнуті великі сили української армії, над селом кружляють вертольоти.
Ймовірно йдеться про знищення того угруповання, яке у вівторок в сусідньому Слов'янському районі влаштувала засідку на українських десантників, в результаті чого загинули 6 українських військовослужбовців.