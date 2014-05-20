На Дніпропетровщині комуністи намагаються зірвати вибори - Філатов

Про це у своєму Facebook написав заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації з внутрішньої політики Борис Філатов.

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"Сьогодні Симоненко й Ко перейшли всі межі. Вони хочуть зірвати вибори й вкрасти в нас нашу країну. Прямо зараз на Дніпропетровщині почався масовий вихід "комі" з виборчих комісій", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України передала Міністерству юстиції матеріали, які засвідчують антиконституційну діяльність Комуністичної партії України.