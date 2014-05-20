На Дніпропетровщині комуністи намагаються зірвати вибори - Філатов
18:45, 20 травня 2014Політика
0 0
Члени виборчих комісій від КПУ намагаються зірвати вибори в Дніпропетровській області.
На Дніпропетровщині комуністи намагаються зірвати вибори / cvu.com.ua
Про це у своєму Facebook написав заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації з внутрішньої політики Борис Філатов.
Читайте такожТурчинов закликав Мін'юст розглянути матеріали ГПУ та СБУ щодо антиконституційної діяльності КПУ
"Сьогодні Симоненко й Ко перейшли всі межі. Вони хочуть зірвати вибори й вкрасти в нас нашу країну. Прямо зараз на Дніпропетровщині почався масовий вихід "комі" з виборчих комісій", - зазначив він.
Допис by Borys Filatov.
Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України передала Міністерству юстиції матеріали, які засвідчують антиконституційну діяльність Комуністичної партії України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter