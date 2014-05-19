СБУ надало Мін’юсту матеріали щодо антиконституційної діяльності КПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

“У минулий четвер за моїм підписом до Міністерства юстиції передані матеріали, які засвідчують антизаконну діяльність Комуністичної партії”, - сказав Наливаченко.

За його словами, ці матеріали складаються із трьох блоків: «причетність до зазіхання на конституційний лад нашої держави; участь у незаконних, а іноді організованих формуваннях в Луганській області; відмивання грошей - рахунки, особисте майно фізичних осіб, які в своїх деклараціях компартійних ніколи не згадували про них».Читайте такожМін’юст направив запити до Генпрокуратури та СБУ щодо розслідування діяльності КПУ

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в.о. президента України Олександр Турчинов заявив, що направив до Міністерства юстиції листа з проханням розглянути матеріали щодо антиконституційної діяльності КПУ.

“Я сьогодні підписав офіційного листа на Міністерство юстиції України, де пропоную міністру негайно розглянути всі матеріали, надані Службою безпеки України, Генеральною прокуратурою, щодо незаконної антиконституційної діяльності Комуністичної партії України”, - сказав Турчинов.

Він висловив переконання, що суд «поставить крапку в цій справі».

Як йдеться в листі Турчинова, текст якого передано УНІАН прес-службою в.о. президента, Мін’юст має без зволікань вжити заходів щодо заборони Комуністичної партії України.

«Прошу Міністерство юстиції України вивчити питання щодо причетності Комуністичної партії України до вчинення дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, та вжити без зволікань у встановленому законом порядку заходів щодо заборони Комуністичної партії України», - наголосив Турчинов.Читайте такожТурчинов закликав Мін'юст розглянути матеріали ГПУ та СБУ щодо антиконституційної діяльності КПУ

При цьому Турчинов у листі посилається на надану СБУ інформацію, яка свідчить, що лідери Комуністичної партії України та її представники проводять діяльність на шкоду державним інтересам України.

Сьогодні, 19 травня, міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Мін’юст направив запити до Генпрокуратури та СБУ, в яких просить провести розслідування можливих кримінальних злочинів з боку керівництва КПУ.

“Ми зараз у тісному зв'язку з правоохоронцями збираємо доказову базу і якнайшвидше будемо подавати відповідні позови після отримання повного обсягу документів від ГПУ і СБУ”, - сказав Петренко.