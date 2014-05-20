ЗМІ: Охорону кордону посилено в десять разів

Особлива увага прикута до ділянки, яка межує з Росією, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Це кордон завдовжки майже дві тисячі кілометрів. Прикордонники залучають спецтехніку, бетонні блоки, протитанкові їжаки і додаткові загони. Щільність охорони збільшено вдесятеро.

Читайте такожУ Держприкордонслужбі розповіли, як охоронятимуть кордони України напередодні і в день виборівНайскладніша ситуація на Донеччині та Луганщині. Там прикордонники працюють в умовах постійних провокацій та психологічного тиску. Наразі знищено і закрито один пунк пропуску – Ізварине. Він згорів 9 травня під час спроби його захопити.

Відучора російські війська припинили показово демонтрувати свою присутність поблизу українського кордону. Принаймні під час обльоту їх не виявили на відстані 10 км від України. Подальша ситуація залишається непрогнозованою. Про всяк випадок прикордонники нагадують, що захищати свій кордон – завдання всіх українців.