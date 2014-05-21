У Ахметова пообіцяли щодня проводити акції протесту проти бойовиків на Донбасі

Гірничо-металургійна група «Метінвест» буде проводити розпочаті 20 травня акції протесту проти дій озброєних бойовиків до тих пір, поки вони не підуть з Донецької області, йдеться в повідомленні компанії.

З 20 травня «Метінвест» ініціював серію запобіжних протестів. Щодня з 12.00 до 13.00 на підприємствах групи буде зупинятися виробництво, що не впливає на безперервні технологічні процеси. Крім того, всі підприємства «Метінвесту» опівдні будуть подавати гудок.

Вчора в Маріуполі про початок акції гудком сповістили металургійні комбінати імені Ілліча та «Азовсталь». В кількох цехах підприємств було зупинено виробництво. Працівники вийшли на мітинги на території своїх заводів. В акції взяли участь генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков, генеральні директори комбінатів їм. Ілліча і «Азовсталь» Юрій Зінченко та Енвер Цкітішвілі, а також близько 10 тисяч заводчан.

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Крім того, підрозділи Єнакіївського металургійного заводу (ЄМЗ) і Харцизького трубного заводу вдень припинили роботу. Біля прохідних підприємств зібралися люди, щоб висловити свою солідарність підтримки Донбасу без зброї і без бойовиків. До протесту проти збройних формувань приєдналися працівники Макіївської філії ЄМЗ і Авдіївського коксохімічного заводу.

«Сьогодні з'явилися сили, які не зацікавлені в тому, щоб Донбас працював, щоб наші сім'ї спокійно жили. І ми не можемо з цими силами домовлятися. Особиста позиція металургів показала, що порядок у місті можливий. Нас об'єднує один посил: ні беззаконню! Ми не боїмося цих людей і будемо продовжувати працювати, тому що нам небайдужа доля міста і нашої країни», - цитує прес-служба Риженкова.

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Як наголошується в повідомленні, за словами гендиректора ММК ім. Ілліча Юрія Зінченка, металурги втомилися від людей, які ходять по містам зі зброєю, забирають машини, лякають дітей. «Закликаємо, щоб всі сіли за стіл переговорів, а озброєні люди склали зброю і пішли з наших міст», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, акцію протесту проти бойовиків на Донбасі 20 травня підтримали деякі підприємства Запорізької і Дніпропетровської області.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі.

У металургійний дивізіон компанії входять 11 підприємств, серед яких українські: меткомбінат «Азовсталь», Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча, Єнакіївський металургійний завод, Харцизький трубний завод, а також Авдіївський коксохімічний завод.

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До складу гірничодобувного дивізіону входять підприємства з виробництва залізорудної і флюсодоломітної сировини: Північний, Інгулецький, Центральний гірничо-збагачувальні комбінати та Комсомольське рудоуправління, а також вуглевидобувні підприємства: «Краснодонвугілля» і United Coal Company (США).

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.