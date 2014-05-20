Підприємства Дніпропетровщини підтримають мітинг проти війни на Донбасі

Металурги, промисловці, транспортники Дніпропетровської області підтримали ініціативу Донбасу щодо проведення мітингу проти війни сьогодні о 12 годині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, о 12.00 заводи області гудками проголосують за мир та стабільність в Україні, висловлять свій протест проти сепаратизму, тероризму та насилля.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 12.00 в Донецьку має відбутися мітинг-протест проти насилля, дестабілізації, мародерства та бандитизма у регіоні. Ініціатори мітингу закликають до миру на Донбасі, ліквідації всіх блок постів та перенесення всіх суперечок з вулиць за круглі столи.

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«20 травня о 12.00 ми закликаємо: усіх директорів підприємств Донбасу припинити роботу і включити гудок на 5 хвилин; священнослужителів усіх конфесій – бити у дзвони на ваших храмах; усіх автомобілістів зупинитися і сигналити 5 хвилин”, - закликають громадські ініціатори мітингу на Донбасі.