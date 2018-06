Журналіст: Фіндиректор "Метінвесту" приховує, що він випускник Академії ФСБ

"Про що замовчує сайт компанії Ріната Ахметова "Метінвест"? Він замовчує про освіту, яку отримав фінансовий директор Метінвесту Олексій Кутєпов", - повідомляє журналіст Сергій Лещенко у своєму блозі.

Читайте такожУ Ахметова просять припинити АТО і заявляють про створення власних загонів оборони

За його словами, на сайті в розділі "Про компанію" немає даних про освіту фіндиректора Олексія Кутєпова, на відміну від інших топ-менеджерів.

"У когось це London School of Business, у когось Texas A&M University, у когось Міжнародний інститут менеджменту, у когось The University of Iowa College of Law. І тільки у пана Кутепова - головного фінансиста Ахметова в металургії - відсутня назва навчального закладу", - підкреслює Лещенко.

"На допомогу приходить соціальна мережа LinkedIn, яка повідомляє, що друга особа в корпорації Ахметова є випускником... Академії ФСБ Росії", - пише Лещенко.

За словами журналіста, у своєму новому профайлі, де Кутєпов фігурує як керівник Метінвесту, згадок про Академію ФСБ немає. Але на старій сторінці, яку він завів, коли працював у російської корпорації "Сибур" соратника Путіна Геннадія Тимченко, згадка про Академію ФСБ залишилася.

"Можна припустити, що пан Кутєпов не був завербований ФСБ, навчаючись в їх Академії. Але тоді незрозуміло, чому "Метінвест" приховує освіту, отриману їх керівником?", - задається питанням Лещенко.