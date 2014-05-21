На Донеччині терористи увірвались у райвідділ і відібрали зброю у міліціонерів
16:26, 21 травня 2014Політика
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Вчора близько 22.30 у будівлю лінійного відділу на станції Микитівка (Донецька область) увірвались невідомі озброєні особи, які привласнили вогнепальну зброю та спеціальні засоби, що знаходились на озброєнні у слідчо-оперативної групи.
У Микитівці терористи відібрали у міліціонерів зброю / REUTERS
Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України на Донецькій залізниці, жодних вимог нападники не висували.
Станом на сьогодні особовий склад лінійного відділу працює у штатному режимі.
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Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вчинені організованою групою осіб) Кримінального уодексу України.
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