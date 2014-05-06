Терористи в Горлівці захопили райвідділ міліції і поранили начальника

Про це повідомляє Gorlovka.ua.

У повідомленні сказано, що збройний напад стався сьогодні вранці. Працівники міліції кажуть, що начальник прямував на роботу, і в районі Майорського блокпосту на нього було скоєно напад.

"Попередньо відомо, що йому прострелили ногу, захопили і відвезли в будинок міського УВС", - зазначають у виданні.

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Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше в Горлівці викрали громадянина Грузії.