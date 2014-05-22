Бойовики викрали 15 інкасаторських машин «ПриватБанку» в Донецькій і Луганській областях

Згідно з повідомленням, броньовані автомобілі інкасаторів були викрадені як зі стоянок банку, що охоронялися, так і в результаті озброєних нападів на екіпажі машин під час руху по території регіону.

“Сьогодні в регіоні не працює жоден фірмовий інкасаторський автомобіль банку, практично весь парк наших машин було викрадено бойовиками. Не виключено, що сьогодні ці автомобілі використовуються бойовиками терористичних організацій для збройних нападів на українських військових і мирних громадян на Донеччині і Луганщині”, - наводяться у повідомленні слова керівника служби безпеки «ПриватБанку» Станіслава Крижановського.Читайте такожХалатність командування могла стати причиною розстрілу наших військових під Волновахою

Банк звернувся до всіх жителів регіону з проханням повідомити про можливе місцезнаходження викрадених інкасаторських автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України визнала самопроголошені «Донецьку народну республіку» і «Луганську народну республіку» терористичними організаціями. За фактом створення терористичних організацій вже відкриті кримінальні провадження. Зараз вони на етапі досудового розслідування.

За словами першого заступника генпрокурора Миколи Голомши, відповідно до матеріалів, які має у своєму розпорядженні ГПУ, у рамках досудового слідства встановлено факти фінансування бойовиків з ДНР і ЛНР, і зараз встановлюється причетність незаконних збройних формувань до злочинів проти держави і населення.