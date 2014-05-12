ГПУ може визнати псевдореспубліки Донбасу терористичними організаціями

Генпрокуратура України незабаром ініціює питання про визнання терористичними організаціями так звані Донецьку та Луганську "народні республіки".

Таку думку в ефірі "5 каналу" висловив Міністр юстиції України Павло Петренко, передає ТСН.ua.

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"Що стосується тих організацій, які фактично є терористичними, був прийнятий закон і, я думаю, найближчим часом ГПУ буде ставити питання про визнання цих організацій – "Донецька народна республіка" , "Луганська народна республіка" - терористичними організаціями, так як вони за всіма своїми ознаками потрапляють під це визначення", - сказав міністр.

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Як вже раніше повідомлялося, псевдореферендум на Донбасі Турчинов назвав фарсом і пригрозив кримінальною відповідальністю.