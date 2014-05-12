ГПУ може визнати псевдореспубліки Донбасу терористичними організаціями
За словами Міністра юстиції України, вони за всіма своїми ознаками потрапляють під це визначення.
Генпрокуратура України незабаром ініціює питання про визнання терористичними організаціями так звані Донецьку та Луганську "народні республіки".
Таку думку в ефірі "5 каналу" висловив Міністр юстиції України Павло Петренко, передає ТСН.ua.
Читайте такожУ Луганську оголосили про створення «ЛНР», Царьов заговорив про «повноцінну Новоросію» - ЗМІ
"Що стосується тих організацій, які фактично є терористичними, був прийнятий закон і, я думаю, найближчим часом ГПУ буде ставити питання про визнання цих організацій – "Донецька народна республіка" , "Луганська народна республіка" - терористичними організаціями, так як вони за всіма своїми ознаками потрапляють під це визначення", - сказав міністр.
Читайте такожСепаратисти ДНР попросилися до складу РФ
Як вже раніше повідомлялося, псевдореферендум на Донбасі Турчинов назвав фарсом і пригрозив кримінальною відповідальністю.