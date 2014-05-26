У Вінницькій області підтримка Порошенка може становити близько 80% - КВУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Телень сказав під брифінгу .

«Можна говорити, що Вінницька область внесла досить вагомий внесок, оскільки шляхом попереднього підрахунку, які повідомляють наші спостерігачі з дільниць, - лідер перегонів на окремих дільницях набирає 85-87% голосів. Немає ще даних з найбільших виборчих дільниць, але ті соціологічні опитування, які проводилися у Вінницькій області, - підтверджуються. Тобто, попередньо, Петро Порошенко по Вінницькій області може набрати 80%», - сказав Телень.

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За інформацією спостерігачів, у виборчих комісіях вже наближаються до процесу заповнення протоколів, окремі комісії ще у середині підрахунку голосів.

За даними Теленя, явка виборців в обласному центрі становитиме у межах 70%.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Вінницької обласної державної адміністрації Анатолій Олійник повідомив, що попередня явка по Вінницькій області становила близько 70%.