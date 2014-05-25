Порошенко не виключає, що його перший закордонний візит у якості президента буде до Польщі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав журналістам у штабі після оголошення результатів екзитпулів, які визначили, що він перемагає в першому турі.

Він нагадав, що спочатку планує здійснити внутрішню поїздку на Донеччину, а щодо закордонних — це може бути Польща.

“Я не виключаю, що це може бути Польща, я поїду на святкування 25-річчя свободи Польщі”, - сказав Порошенко.

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Крім того, на прохання журналістів, він прокоментував розвиток відносин з Грузією. Так Порошенко сказав, що вони будуть традиційно гарними і навіть один з його радників буде громадянин Грузії. При цьому на уточнююче запитання, чи йде мова про Михайла Саакашвілі, Порошенко не відповів.