Порошенко не виключає, що його перший закордонний візит у якості президента буде до Польщі
Кандидат у президенти України Петро Порошенко не виключає, що його першим закордонним візитом на посаді глави держави буде візит до Польщі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав журналістам у штабі після оголошення результатів екзитпулів, які визначили, що він перемагає в першому турі.
Він нагадав, що спочатку планує здійснити внутрішню поїздку на Донеччину, а щодо закордонних — це може бути Польща.
“Я не виключаю, що це може бути Польща, я поїду на святкування 25-річчя свободи Польщі”, - сказав Порошенко.
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Крім того, на прохання журналістів, він прокоментував розвиток відносин з Грузією. Так Порошенко сказав, що вони будуть традиційно гарними і навіть один з його радників буде громадянин Грузії. При цьому на уточнююче запитання, чи йде мова про Михайла Саакашвілі, Порошенко не відповів.