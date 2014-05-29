Внаслідок падіння вертольота під Слов’янськом загинули 10 військових - речник АТО

Внаслідок падіння збитого терористами вертольота під Слов’янськом загинули не 14 військовослужбовців, як повідомляв голова Верховної Ради Олександр Турчинов, а 10.

Про це речник АТО Владислав Селезньов повідомив у коментарі УНІАН.

Читайте такожШтаб АТО: сьогодні в Слов'янську йде не спецоперація, а "розбірки" бойовиків

“Я підтверджую, що сьогодні в районі Слов'янська було збито гелікоптер. Наразі уточнюється, з якої зброї: чи то з гранатомета, чи то з ПЗРК. Вертоліт належав Національній гвардії України. На борту перебував персонал, який перевозив продукти харчування для блокпостів. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Я чув про те, що казав Турчинов, але, за моєю інформацією, кількість людей, що перебувала на борту - 10 осіб”, - сказав речник АТО.