АТО може бути нескінченною, якщо не перекрити кордон - Гриценко

Про це в ефірі радіо «Ера FM» сказав народний депутат України, екс-міністр оборони Анатолій Гриценко.

«АТО може бути безкінечною в часі, якщо не перекрити кордон. Тому що можна зачищати території, знищувати диверсантів і терористів, але коли кордон напівпрозорий і через нього проламуються вантажівки з новою зброєю і новими диверсантами, про успіх операції не може бути й мови», - сказав він, повідомляє прес-служба депутата.

Читайте такожГриценко: Головний диверсант – це Путін

«Ключове завдання - і це треба було зробити ще 3 місяці тому – перекрити державний кордон. І не тільки силами прикордонників, а залучити для цього підрозділи і частини усіх силових структур, включаючи резервістів», - наголосив політик.

Гриценко також нагадав, що згідно із законом, АТО планує, проводить і несе відповідальність за її успішність СБУ, яку очолює Наливайченко, а його заступник генерал Крутов безпосередньо керує цією операцією. «Цих людей ми найменше бачимо і чуємо. Не всі розуміють, що не Міноборони, не МВС, не Нацгвардія повинні відповідати за цю операцію», - підкреслив він.

За словами Гриценка, до цього часу не налагоджена належна координація між підрозділами СБУ, армії, Нацгвардії, держприкордонслужби тощо, які задіяні в АТО.

«На жаль, дотепер бойові накази віддаються мобільними телефонами. Це при тому, що вже пройшло три місяці як ВР виділила 8 мільярдів гривень. За цей час потрібно було забезпечити закритий надійний зв'язок. Цього, на жаль, не зробили і винні мають понести відповідальність», - додав Гриценко.