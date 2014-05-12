Гриценко вважає, що в нинішнього парламенту немає перспектив

Про це на прес-конференції в Івано-Франківську заявив кандидат на пост Президента України, лідер політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.

Читайте такожГриценко закликав ФІФА забрати в Росії ЧС-2018 з футболу«Проголосувавши в першому читанні за зміни до Конституції і прийнявши рішення про дострокові вибори ВР, цей парламент має гідно закінчити свою місію. Я наполягаю на тому, щоб дострокові парламентські вибори були проведені одразу після президентських. На папері існує більшість, в яку записалося 258 людей і ті, хто були в опозиції до Януковича, і ті, хто були з Януковичем до останнього дня, голосуючи за його диктаторських пакет законів. В цьому ж парламенті більшості як цілісної структури не існує», – наголошує Гриценко.