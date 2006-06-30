Воротар італійців боїться післяматчевих пенальті

Воротар італійської збірної з футболу Джанлуїджі БУФФОН за будь-яку ціну прагне уникнути серії після матчевих пенальті у четверть фінальній грі з Україною, яка відбудеться сьогодні.

Про це пише портал Onet, який пояснює, що італійський воротар має неприємні спогади з фіналу Ліги чемпіонату з 2003 року, коли його клуб «Ювентус» програв «Мілану» 2:3.

«Я з дитинства мріяв, аби виграти якийсь важливий матч у післяматчевих пенальті. Але це змінилося після програного фіналу з «Міланом», каже Д.БУФФОН.

«Я не дивився, коли ТОТТІ (італійський нападаючий – УНІАН) бив пенальті у зустрічі 1/8 фіналу з Австралією. Якщо у матчі з Україною дійде до серії пенальті, я не дивитимусь на те, як пробиватимуть мої колеги з команди. Це нестиме забагато емоцій», зізнався Д.БУФФОН.