Наступне засідання Верховної Ради відбудеться завтра
14:39, 04 червня 2014Політика
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Заступник голови Верховної Ради України Руслан Кошулинський закрив сьогоднішнє засідання парламенту.
Наступне засідання Верховної Ради відбудеться завтра / Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, він нагадав, що наступне засідання відбудеться завтра, 5 червня, о 10.00.Читайте такожВерховна Рада не підтримала ряд економічних законів
Перед цим депутати розглянули три законопроекти в першому читанні, але не голосували за них з-за відсутності в сесійній залі значної кількості парламентаріїв.
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