Наступне засідання Верховної Ради відбудеться завтра

Як передає кореспондент УНІАН, він нагадав, що наступне засідання відбудеться завтра, 5 червня, о 10.00.Читайте такожВерховна Рада не підтримала ряд економічних законів

Перед цим депутати розглянули три законопроекти в першому читанні, але не голосували за них з-за відсутності в сесійній залі значної кількості парламентаріїв.