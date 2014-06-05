На Донбасі діють близько 10 тисяч терористів - Тимчук

13:45, 05 червня 2014
Політика
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Дмитро Тимчук вважає, що сьогодні робляться правильні кроки для врегулювання ситуації, але вони робляться з великим запізненням. 

REUTERS

На Донбасі, за оцінками українських спецслужб, діють близько 10 тис. терористів, симпатизує їм не більше 10% населення цього регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на брифінгу в Києві.

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Тимчук зазначив, що впродовж кількох останніх діб спостерігаються досить успішні дії АТО. Він вважає, що сьогодні робляться правильні кроки для врегулювання ситуації, але вони робляться з великим запізненням. "Я впевнений, що якби багато з цих рішень, які приймаються зараз, були б прийняті наприкінці березня або на початку квітня, ми б набагато меншою кров'ю змогли вирішити ті проблеми, які бачимо на сході України", - додав експерт.

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Причому, за словами Тимчука, успіх приносять часто дії окремих структур АТО. Водночас, питання взаємодії між різними силовими структурами залишає питання, й Тимчук сподівається, що незабаром буде внесено необхідні корективи.

Говорячи про можливість штурму Слов'янська, Тимчук зазначив, що якби була можливість безкровного штурму міста, він би вже давно відбувся.

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