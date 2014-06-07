Байден висловив підтримку Україні: "Америка з вами"

Про це він сказав на зустрічі з віце-президентом США Джо Байденом.

За словами Глави держави, Україна відчувала безперервно потужну підтримку з боку Америки. Він висловив упевненість в тому, що співробітництво двох країн буде продовжено.

У ході зустрічі Порошенко зазначив, що завдяки змінам в Україні «ми отримаємо нову країну, яка буде демократичною і європейською».

У свою чергу Байден запевнив у тому, що США буду продовжувати підтримувати Україну.

«Америка з вами», - підкреслив він.

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За словами Байдена, зараз є вікно для миру, але воно не буде постійно відкритим весь час, якщо не здійснювати потрібних кроків, в тому числі і непопулярних.

«Це вимагає політичної мужності - робити речі, які непопулярні», - сказав він.

При цьому Байден підтримав ініціативи, озвучені сьогодні Порошенком під час виступу в парламенті.

Він назвав саму мову вражаючою і побажав реалізації цих ініціатив для встановлення миру в Україні.