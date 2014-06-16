"Лимонівці" намагалися проникнути в українське посольство у Москві

Про це УНІАН повідомили в українській дипломатичній місії.

«Сьогодні близько 9.55 мск четверо громадян, проходячи повз будівлі посольства, атакували її димовими шашками. На територію посольства було закинуто 3 димових шашки, ще дві намагалися закинути, але їм не дозволила російська поліція», - повідомив співбесідник агентства.

За його словами, всі нападники затримані та доставлені до відділення поліції. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Разом з тим відповідальність за напад узяла на себе російська маргінальна не зареєстрована партія «Інша Росія», очолювана Едуардом Лимоновим.

За словами прес-секретаря партії Олександра Аверіна, напад організували як відповідь на безлади біля посольства Росії в Києві.