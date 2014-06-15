МЗС: Акцію під посольством РФ намагалися використати провокатори. Є затримані

Про це повідомляється у заяві МЗС України.

Українська влада невідкладно відреагувала на провокаційні замахи.

За інформацією правоохоронних органів, окремі з провокаторів були затримані. Уряд України вживає всі заходи, щоб акція протесту відбувалася мирно, а безпека дипломатичного представництва була відновлена.

При цьому, МЗС нагадує, що загальна стабілізація ситуації залежить від готовності російської сторони припинити підтримку терористів та сприяти реалізації мирного врегулювання в окремих районах сходу країни.

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Як повідомлялося, 14 червня біля посольства Російської Федерації в Україні відбулася акція протесту проти агресивної політики Кремля та російської підтримки дій терористів та сепаратистів, які призводять до загибелі українських громадян та військовослужбовців. Останньою трагедією стало вбивство сучасною російською зброєю десятків українських військових, знищених в літаку над Луганськом.