У Слов’янську бойовики замінували усі під’їзди до теплоелектростанції - РНБО

У Слов’янську бойовики замінували усі під’їзди до теплоелектростанції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий.

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«Бойовиками розібрано або замінено та заміновано усі під’їзди, залізничні шляхи до Слов’янської ТЕС з боку міста Слов’янськ», – сказав він.

За словами Чепового, бойовики «планують зупинити усі технологічні процеси на ТЕС та її від’єднання від Єдиної енергосистеми України».