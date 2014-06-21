За фактом стрілянини на "Довжанському" розпочато розслідування

Як повідомили в прес-службі МЗС України, у ході розслідування всіх обставин інциденту будуть ретельно досліджені правоохоронними органами.

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Крім того, у відомстві нагадали, що, за інформацією Міноборони, підрозділи ЗСУ, задіяні в АТО, "не застосовували та не застосовують артилерію і міномети під час проведення заходів з відновлення режиму державного кордону України".

Як повідомляв УНІАН, 20 червня, під час виконання завдань антитерористичної операції, підрозділи Збройних сил, які задіяні в АТО, наблизилися до пункту пропуску "Довжанський", що на українсько-російському кордоні. Терористи, які останнім часом окупували цей прикордонний об'єкт, відразу вчинили відчайдушний вогневий опір урядовим військам.

Відкривши шквальний хаотичний вогонь, бойовики намагалися утримати свої позиції. В один з моментів бойового зіткнення мінометна міна розірвалася поблизу лінії кордону. За інформацією російської сторони, в результаті цього вибуху поранений представник митної служби РФ.