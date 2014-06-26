Порошенко розповів про кроки по боротьбі з корупцією в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, по це він сказав сьогодні на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі, відповідаючи на запитання депутатів.

«Мені потрібен негайний результат. В Україні ніхто не залишиться поза законом, і я дуже оптимістичний. Корупція існує в країні тільки тоді, коли вона знаходиться «під парасолькою», коли «зверху» вони мають захист, коли є відсутність політичної волі боротися з корупцією», - заявив він.

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Порошенко наголосив, що корупція для української влади є «ключовим викликом».

«Корупція, як рак, паралізувала український уряд, систему влади. Без прозорої боротьби з корупцією у нас немає жодного шансу на успіх. Тому однією з моїх перших пропозицій було не тільки призначити генерального прокурора, який буде відповідати за це, але й також імплементувати пакет антикорупційних реформ, який є частиною Угоди про асоціацію», - сказав президент України.

На його переконання, «якщо ми не продемонструємо швидкий результат у боротьбі з корупцією, ми програємо кожну битву».