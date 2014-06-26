Українська влада має докази, що терористів фінансує Янукович - Клімкін

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив в інтерв'ю австрійській газеті Die Presse.

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«Ми маємо багато доказів того, що терористів підтримує колишній президент Янукович. Ми також тиснемо на російську сторону, щоб заблокувати ці джерела фінансування», - сказав він.

За словами міністра, останніми днями допомога збільшилась: у Ростові-на-Дону функціонують вербувальні центри, терористи знову отримують важке військове спорядження.

«Вчора я інформував міністрів країн-членів ЄС: в Ростові можна просто зателефонувати на певний номер та записатися. Це має бути припинено. Інакше в нас немає шансів на деескалацію»,- сказав Клімкін.

Він зазначив, що позиція української сторони полягає в необхідності організації місцевих виборів раніше визначених законом термінів.

«Потім люди можуть вибрати своїх представників. Згідно з новим проектом Конституції, в майбутньому громадяни мають самі визначати своїх губернаторів. Місцеві громади також повинні мати більше повноважень. Крім того, може бути введено російську мову, якщо це є необхідним. Таким пакетом мають бути вирішені політичні питання», - сказав Клімкін.