Україна не причетна до вибухів поблизу російської території – Клімкін

Про це пише "Радіо Свобода".

«Міністерство оборони та МЗС України заявляє, що мінометів на території, де пролунали вибухи не використовувалося. Однак, ми детально розслідуємо цей інцидент, ми знаємо про провокації, які відбуваються щодня. Тільки за останні дні було десятки випадків неприпинення вогню, але ми знайдемо з точністю до деталей, хто і як це зробив», – заявив Павло Клімкін.

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Відповідаючи на питання журналістів після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, він зазначив, що на сході України немає жодних бойових дій.

«Є тільки випадки відкриття вогню з боку незаконних збройних формувань. На сьогодні вирішальною є підтримка з боку Росії мирного плану та припинення вогню. Критичним є її вплив на ті формування, на які Росія здійснює прямий чи опосередкований вплив», – заявив новопризначений міністр закордонних справ України.