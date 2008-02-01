Конгресмени США закликають Буша підтримати Україну на шляху до НАТО

Члени конгресу США надіслали президентові Джорджу БУШУ листа із закликом підтримати приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, ініціатором листа став конгресмен Роберт ВЕКСЛЕР, який очолює в палаті представників підкомітет у справах Європи.

За словами одного з помічників конгресмена, його шеф наступного тижня вирушає до України, де заплановані зустрічі з низкою офіційних осіб. Поїздка намічена на 5-6 лютого.

"Конгресмен ВЕКСЛЕР разом із старшим членом підкомітету від республіканської партії Елтоном ГЕЛЛЕГЛІ надіслали президентові БУШУ листа, в якому закликали главу адміністрації підтримати приєднання України до Плану дій щодо вступу в НАТО", - сказав помічник Р.ВЕКСЛЕРА, відзначивши, що дану позицію розділяють багато членів конгресу.

Ця ж тема обговорювалася 31 січня на зустрічі Р.ВЕКСЛЕРА з міністром закордонних справ Польщі Радославом СІКОРСЬКИМ, який перебуває в США з робочим візитом. Виступаючи раніше того ж дня в Американському підприємницькому інституті, польський дипломат заявив, що Польща підтримує "успішну інтеграцію України і Грузії" до євроатлантичних структур. Р.СІКОРСЬКИЙ висловився за те, щоб сподівання України і Грузії були почуті і "належним чином враховані" під час наступного, у квітні цього року, саміту НАТО в Бухаресті.