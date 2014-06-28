З Донбасу з початку проведення АТО виїхали понад 24,3 тисяч осіб

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, серед відселених: дітей - 9718, інвалідів та осіб похилого віку - 2969.

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Найбільша кількість громадян в даний час розміщена в Києві, Київській, Запорізькій, Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях.

В той же час досить багато громадян самостійно залишили постійне місце проживання і тимчасово перемістилися до родичів чи знайомих в інших областях.

Нагадаємо, урядом створено Міжвідомчий координаційний штаб з питань, пов'язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення АТО.

В кожній області на базі територіальних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій створено регіональні штаби. Для організації допомоги в переміщенні з районів проведення АТО, поселенні і соціальному забезпеченні громадяни можуть звернутися в регіональні штаби.