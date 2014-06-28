З Донбасу з початку проведення АТО виїхали понад 24,3 тисяч осіб
З початку проведення АТО (15 квітня) з Донецької та Луганської областей станом на ранок 28 червня силами Міжвідомчого координаційного штабу в інші регіони країни переміщені і розселені більш 24,3 тис. громадян.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, серед відселених: дітей - 9718, інвалідів та осіб похилого віку - 2969.
Читайте такожООН: Кількість вимушених переселенців в Україні сягла 54 тисяч
Найбільша кількість громадян в даний час розміщена в Києві, Київській, Запорізькій, Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях.
В той же час досить багато громадян самостійно залишили постійне місце проживання і тимчасово перемістилися до родичів чи знайомих в інших областях.
Нагадаємо, урядом створено Міжвідомчий координаційний штаб з питань, пов'язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення АТО.
В кожній області на базі територіальних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій створено регіональні штаби. Для організації допомоги в переміщенні з районів проведення АТО, поселенні і соціальному забезпеченні громадяни можуть звернутися в регіональні штаби.