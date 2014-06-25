Кабмін виділив 25 млн. гривень на тимчасове проживання переселенців з Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Будинку уряду повідомив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак.

"Кабінет міністрів України прийняв постанову про забезпечення тимчасового проживання осіб, які переселяються з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. На оплату цього проживання з державного бюджету сьогодні виділено понад 25 млн грн. Ці кошти сформовані за заявками обласних державних адміністрацій. Механізм, який передбачається, - це цільова допомога кожній особі, яка не перевищує 200 грн на день. Для оплати проживання кошти будуть скеровуватися за заявкою особи у той санаторій чи будинок відпочинку, чи інше місце, де вона тимчасово проживає", - сказав Семерак.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства соціальної політики, на сьогодні, 25 червня, в Україні зареєстровано 10,5 тисяч переселенців із АР Крим та Севастополя.