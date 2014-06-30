Неповага до перемир’я на Донбасі має бути покарана санкціями – МЗС Литви

Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус, повідомляє Радіо Свобода.

«Ціна припинення вогню в Україні – це 108 атак сепаратистів, 27 вбитих і 69 поранених українських солдат. Неповага до перемир’я має бути покарана санкціями», – зазначив Лінкявічус.

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Як повідомляв УНІАН, за час спершу одностороннього, а потім нібито двостороннього припинення вогню українські силовики втратили 27 людей, 69 - поранені.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Твіттер МЗС України.

”Мирний план. Загальна кількість випадків порушення режиму незастосування сили - 108, втрати Збройних сил України - 27 загинули, поранені - 69”, - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, українські силовики оголосили про одностороннє припинення вогню на сім днів з 22 години вечора 20 червня. Практично відразу терористи продовжили атаки на позиції підрозділів АТО.

За інформацією РНБО, упродовж лише останньої доби сепаратисти 8 разів порушували перемир’я, внаслідок їх обстрілів загинуло 8 мирних мешканців.

Президент України Петро Порошенко за підсумками наради з керівниками українських силових відомств 27 червня ухвалив рішення про продовження режиму припинення вогню ще на 72 години. Термін перемир’я закінчується 30 червня о 22:00.