Сили АТО відбили напад на блокпост на дорозі Красний Лиман - Ямпіль
18:10, 01 липня 2014Політика
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Сили Антитерористичної операції (АТО) без втрат відбили напад на блокпост на дорозі Красний Лиман – Ямпіль у Донецькій області.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Лисенко.
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Також він повідомив, що сьогодні бойовиками було обстріляно з мінометів гору Карачун в Слов'янську Донецької області. Втрат з боку українських військових немає.
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