Терористи з танку та мінометів обстріляли блокпост під Слов'янськом
14:51, 29 червня 2014Політика
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Бойовики продовжують збройні напади на блокпости, незважаючи на перемир'я.
REUTERS
Вранці 29 червня, терористами розпочався масований обстріл блокпосту, де несуть службу військовослужбовці Національної гвардії України.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної гвардії України.
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Блокпост розташований поблизу гори Карачун у Донецькій області.
"Обстріл блокпосту ведеться з танку та мінометів. Втрат серед особового складу військовослужбовців немає", - йдеться у повідомленні.
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