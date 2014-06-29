Терористи з танку та мінометів обстріляли блокпост під Слов'янськом

Вранці 29 червня, терористами розпочався масований обстріл блокпосту, де несуть службу військовослужбовці Національної гвардії України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної гвардії України.

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Блокпост розташований поблизу гори Карачун у Донецькій області.

"Обстріл блокпосту ведеться з танку та мінометів. Втрат серед особового складу військовослужбовців немає", - йдеться у повідомленні.