У ВР досить голосів, щоб ратифікувати Угоду про асоціацію - депутат

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив народний депутат від фракції УДАРу Павло Розенко.

Політик зазначив, що як тільки Угода буде внесена на розгляд українського парламенту, вже наступного дня вона буде ратифікована.

"За нами справа не стане. Я переконаний, що сьогодні у Верховній Раді України є конституційна більшість голосів за ратифікацію цього документа. Тому проблем не буде", - підкреслив Розенко.

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Крім того, за його словами, фракція УДАРу винесла на розгляд парламенту постанову про саморозпуск Верховної Ради України.

"Це політичне рішення. ВР має його ухвалити", - вважає нардеп.

Розенко попередив, що якщо парламент буде затягувати цей процес, то "доведеться хірургічними методами, так би мовити, "ламаючи через коліно", все-таки домагатися цього".