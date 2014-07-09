Затриманий "Правим сектором" мер Курахова звільнений - міськрада

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні, розміщеному сьогодні на офіційному сайті Курахівського міської ради. Там же є повідомлення самого мера Сажка.

«Сьогодні вдень мене звільнили. Дякую всім, хто допомагав в цьому. Велике спасибі депутатам міськради, небайдужим мешканцям міста і друзям, журналістам, представникам МВС, ДТЕК та інших підприємств міста. Я в порядку, почуваюся нормально», - сказав міський голова. - «У «Правого сектора» немає до мене претензій. У мене - до них. Вони розібралися в ситуації і розуміють, що Курахове - українське місто».

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Раніше, 8 липня, активіст «Правого сектора» Андрій Денисенко написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що мер Курахова Сажко затриманий «Правим сектором», і «причиною затримання стала вже підтверджена інформація від місцевих жителів про те, що Сажко забезпечував харчування блокпоста сепаратистів у Мар'їнці».