У НУ-НС згодні пропісочити Луценка, але разом з Черновецьким

Фракція НУ-НС не голосуватиме за створення Тимчасової слідчої комісії парламенту з розслідування інциденту між міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ та мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

«Ми не будемо давати голосів за створення тимчасової комісії», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО пояснив це тим, що у народу не буде довіри до такого парламентського слідства, якщо під розгляд потрапить тільки міністр внутрішніх справ.

Він зазначив, що у даному випадку необхідно з’ясовувати дії обох фігурантів скандалу.

В.КИРИЛЕНКО також нагадав, що коаліція зареєструвала постанову про розслідування зловживань з боку київської міської влади. «Я думаю, що людей не так хвилює ляпас, який хтось комусь дав, як хвилюють ті неподобства, які відбуваються у Києві», - сказав В.КИРИЛЕНКО.