Меркель висловлюється за діалог з Путіним і за припинення вогню на сході України

Як повідомляє «Німецька хвиля», про це Меркель сказала в ході прес-конференції в Берліні в п'ятницю.

Вона підкреслила важливість встановлення негайного перемир'я в Україні, щоб створити умови для проведення об'єктивного розслідування катастрофи малайзійського пасажирського літака.

Меркель заявила, що винні у знищенні малайзійського пасажирського літака над Україною мають понести відповідальність.Читайте такожУкраїнці масово спамлять сторінку Меркель у Facebook: "Дякую, пані Ріббентроп"

"Нам необхідно якнайшвидше розпочати незалежне розслідування. Для цього необхідне припинення вогню, і важливо, щоб винні були притягнуті до суду. Є багато ознак, які вказують на те, що літак було збито, тому ми маємо ставитися до того, що сталося, дуже серйозно", - відзначила Меркель.

Одночасно Меркель закликала Росію сприяти політичному врегулюванню в Україні. Вона констатувала, що пошуку діалогу з російським президентом альтернатив не існує. "Події показали, що потрібно знайти політичне рішення. Я не бачу ніякий іншої альтернативи, крім тієї, щоб розмовляти з президентом Росії Володимиром Путіним. У нашому партнерстві є труднощі, і ми маємо подолати їх", - сказала федеральний канцлер.

За словами Меркель, є ознаки, які вказують на те, що проросійські сепаратисти в Україні добре озброєні і вільно перетинають кордон з Росією.Читайте такожСША аналізують траєкторію ракети, щоб встановити, звідки була здійснена атака на малайзійський літак

Вона також відзначила, що існує чимало свідчень того, що літак не просто впав, а був збитий. Вона також закликала Кремль допомогти покласти край бойовим діям у східній Україні.

"Події показали, що має бути політичне рішення, і те, що зараз відбувається в Україні, перебуває в зоні відповідальності Росії ", - вважає вона.