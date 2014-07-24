ЗМІ: Мешканки Алчевська зажадали від терористів залишити місто

Про це Informator розповіла місцева мешканка. Вимогу людей терористи проігнорували.

Джерело також повідомило, що бойовики розташувалися в районі стадіону «Сталь», вони зайняли готелі «Ювілейний» і «Сталь», а також школу №14. Крім того, спостерігається переміщення важкої техніки в районі кладовища біля Шлакової гори.

Місцеві жителі побоюються початку бойових дій в Алчевську, тим не менш, не дивлячись на величезну кількість бойовиків на вулицях, у місті тихо. Почалися проблеми з постачанням продуктів, зокрема немає молочної продукції. Відчувається дефіцит м'яса.

Читайте такожЖителі Лисичанська висунули терористам ультиматум - РНБО«В магазинах порожні полиці, хліб вже не поставляють. Купити можна тільки в тих точках, де є свої пекарні», - розповідає місцева мешканка. Є проблеми з поставками ліків в аптеки.

Така ж проблема гостро стоїть у Стаханові, де скаржаться на нестачу знеболювальних препаратів. За словами жителів, їх розібрали бойовики.

Нагадаємо, у ніч з 21 на 22 липня частина бойовиків перебазувалася в Алчевськ.