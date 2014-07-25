ФСБ переслідує кримських режисерів і акторів

Її підозрюють у причетності до організації терористичних актів, повідомляє Крым.Реалии.

Як розповіла Джикаєва журналістам, їй надійшов дзвінок з ФСБ з запрошенням на зустріч, де повідомили, що вона проходить у справі Олега Сенцова і компанії, яких підозрюють в організації терактів на території півострова.

«При цьому в справі є така фраза, що Антон Романов, наш режисер, ходив на зустрічі з Олегом Сенцовим з групою акторів і тепер арт-центру «Караман» і нашим акторам загрожує небезпека, я вважаю. Але я можу заприсягтися, що жодного актора нашого арт-центру не було на цих зустрічах», - повідомила Джикаєва.

Вона вважає, що в даних умовах не є можливим зберегти театр і продовжувати його роботу.

Читайте такожРосійський омбудсман взяла під контроль справу Сенцова і Кольченка«Мені доведеться виїхати. Єдине, що я дуже боюся за дітей», - зазначила Джикаева.

За її словами, це 15 осіб з-серед співробітників, яким загрожує реальна небезпека.

Українського режисера Олега Сенцова, обвинуваченого в підготовці терактів в Криму і ще трьох громадян України співробітники ФСБ Росії затримали у травні в Криму. Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія, Олександра Кольченка й Олега Сенцова звинувачують у підготовці терактів у Сімферополі, Ялті і Севастополі.