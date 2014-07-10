МЗС: Кримський режисер Сенцов був і залишається громадянином України

Про це повідомив прес-секретар МЗС Євген Перебийніс.

"Ніяких офіційних повідомлень від російської влади, від МЗС РФ про надання Сенцову російського громадянства ми не отримували", - зазначив він, передає Українська правда.

"Більш того, протягом двох місяців на наші більше 25 нот і запитів ми не отримали жодної відповіді", - сказав Перебийніс.

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За його словами, "у які б там наперстки з громадянством російські влади не грали, Сенцов був і залишається громадянином України".

"Будь-які дії, які здійснює російська влада на території автономної республіки Крим по насильницькій паспортизації громадян України проти їх волі, - незаконні", - відзначають в МЗС.

За словами Перебийніс, відмовляючи протягом 2 місяців у дозволі на зустріч Сенцова з консулом, Російська Федерація порушує всі можливі міжнародні конвенції та двосторонні угоди.

Україна продовжить добиватися зустрічі консула з затриманими українцями в Росії (в тому числі з льотчицею Надією Савченко), а також буде підключати міжнародну громадськість - звертатися до ОБСЄ, Ради Європи та ін.

Як відомо, Росія заявила, що відмовляє у наданні консульських послуг кримському режисеру Олегу Сенцову у зв'язку з тим, що йому "автоматично" надано громадянство РФ.