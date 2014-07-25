В РНБО заявляють, що українські силовики не обстрілюють територію Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сказав сьогодні на брифінгу в Киві.

«У зв’язку із заявою заступника міністра оборони РФ Анатолія Антонова про те, що з початку червня зафіксовано 9 випадків обстрілів території РФ зі сторони України, офіційно заявляємо, що Збройні сили, підрозділи Держприкордонслужби та інші легітимні силові структури України не відкривають і не відкривали вогню по території Російської Федерації» , - заявив він.

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РНБО України ще раз звертає увагу влади Росії та світової громадськості на те, ще такі провокаційні обстріли терористи систематично здійснюють для того, щоб російські збройні сили відкривали вогонь по позиціях українських прикордонників та військових.