За ніч сили АТО були обстріляні з боку Росії 5 разів - Тимчук

За минулу ніч зафіксовано 5 обстрілів позицій сил АТО з боку Росії. Зокрема, двічі з артилерії обстріляні позиції поблизу Червонопартизанська. Також двічі з артилерії - позиції біля Дубровки. З мінометів обстріляні позиції біля Новоазовська.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.

Крім того, за його даними, вночі через Червонопартизанськ пройшла автомобільна колона у складі 5 вантажівок із трупами терористів і пораненими бойовиками. Колона йшла з боку Дякова.

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Тимчук також повідомив, що терористами тричі обстріляні з РСЗВ «Град» позиції сил АТО на території аеропорту в Луганську.

Відзначена активність диверсійно-розвідувальних груп противника поблизу Попасної. Сили АТО вживають заходів з пошуку та знешкодження диверсантів, написав Тимчук.