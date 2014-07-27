Санкції ЄС повинні торкнутися російських олігархів - віце-канцлер ФРН

«У першу чергу, ми повинні впливати на олігархів. Ми повинні заморозити їхні рахунки в столицях європейських країн і анулювати дозволи на в'їзд», - сказав міністр, додавши, що це може відбутися наступного тижня.

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Він погодився, що введення нових санкцій проти Росії позначиться на європейській економіці. Але, на його думку, це виправдано цілями, які переслідує ЄС, готуючи нові санкції, повідомляє РИА Новости.

Схожу точку зору в інтерв'ю журналу висловив голова Мінфіну ФРН Вольфганг Шойбле. «Пріоритет політики над економікою) не ставиться під питання. Економіка слідує нашому курсу на 100 відсотків», - цитує журнал Шойбле.