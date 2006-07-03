8 липня до Києва масово приїдуть донецькі

Партія регіонів проведе 8 липня у Києві в палаці «Україна» з`їзд своїх депутатів усіх рівнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер Партію регіонів В.ЯНУКОВИЧ в ході брифінгу після засідання фракції Партії регіонів.

За його словами, на з`їзд також будуть запрошені представники інших політичних партій і громадських організацій. «Ми хочемо обговорити всі кризові питання в державі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.