8 липня до Києва масово приїдуть донецькі
17:34, 03 липня 2006Політика
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В палаці «Україна» відбудеться з`їзд Регіонів
Партія регіонів проведе 8 липня у Києві в палаці «Україна» з`їзд своїх депутатів усіх рівнів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер Партію регіонів В.ЯНУКОВИЧ в ході брифінгу після засідання фракції Партії регіонів.
За його словами, на з`їзд також будуть запрошені представники інших політичних партій і громадських організацій. «Ми хочемо обговорити всі кризові питання в державі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
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