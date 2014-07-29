Викрадених бойовиками людей змушують копати траншеї й кидають у бій - ООН

Про це повідомляє прес-центр управління верховного комісара ООН з прав людини з посиланням на останню доповідь щодо України.

Доповідь висвітлює період з 8 червня по 15 липня 2014 року і є четвертою у серії доповідей, підготовлених Місією ООН з моніторингу прав людини, що складається з 39 осіб, яка була направлена в Україну Верховним комісаром з прав людини в середині березня.

У доповіді вказується, що безкарність в районах, підконтрольних збройним угрупованням, на сході країни призвела до "краху верховенства права".

З середини квітня в Донецьку і Луганську близько 812 чоловік були викрадені або поміщені під варту даними збройними угрупованнями.

Читайте такожБоєць "Айдара" розповів про втрати через ненадійну розвідки і жахи полону"Деякі з осіб, поміщених під варту цими озброєними угрупованнями, є місцевими політиками, державними посадовими особами та працівниками місцевих підприємств вугільної промисловості; більшість - звичайні громадяни, в тому числі вчителі, журналісти, представники духовенства та студенти".

Місія з моніторингу прав людини отримала низку повідомлень про акти жорстокого поводження і тортур стосовно даних осіб, їх вбивства.

Також представники збройних угруповань часто вимагають викуп або, що сталося зовсім недавно, використовували затриманих для викопування траншей і відправляли їх в бій у перших рядах. При цьому можуть викрасти будь-яку випадкову людину, повідомляють в ООН.

Читайте такожУ Слов'янську проводиться ексгумація масових поховань та ідентифікація тіл загиблих - МВСКрім того, з'явилися нові заяви про страти, деякі з яких були перевірені Місією з моніторингу. Після відступу збройних угруповань зі Слов'янська 5 липня один з журналістів виявив документи, які вказують на те, що збройні угруповання проводили "військові трибунали" і засуджували людей до смертної кари. Були знайдені "накази про виконання смертного вироку", підписані "Головнокомандуючим" збройних угруповань.