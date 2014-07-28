Доля 375 викрадених на Донбасі людей залишається невідомою - ООН
В ході протистояння на сході України, яке триває вже більше трьох місяців, бойовиками було викрадено 375 людей, чия доля досі залишається невідомою.
Про це йдеться в четвертій доповіді про права людини в Україні, підготовленої за результатами роботи моніторингової місії ООН, передає прес-служба Міністерства закордонних справ України.
Як говориться в доповіді, бойовики здійснювали викрадення цивільних осіб заради викупу, обміну або використання в якості робочої сили, повідомляє РБК-Україна.
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За даними місії ООН, з середини квітня бойовики викрали 46 журналістів, 112 міліціонерів, 91 військовослужбовця, 26 представників ОБСЄ, а також 22 депутати, партійних активістів і голів місцевих рад.
Раніше повідомлялося, що в ході проведення антитерористичної операції на Донбасі загинули 258 військовослужбовців і ще 922 були поранені.