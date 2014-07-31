У Німеччині закликають Швейцарію приєднатись до санкцій проти Росії

Заступник глави фракції соціал-демократів Рольф Мютценіх сказав, що "підтримка курсу ЄС була б чітким сигналом Москві", повідомляє DW.DE з посиланням на Reuters.

Експерт із бюджетних питань партії ХДС Норберт Бартле вважає, що такий акт солідарності був би "безсумнівно доречним".

Заклик німецьких депутатів уже коментують швейцарські ЗМІ. Як нейтральна країна Швейцарія зобов'язана дотримуватися тільки санкцій, накладених Радою безпеки ООН.

Уряд цієї країни досі відмовлявся запроваджувати проти Росії власні санкції, але запевняв, що РФ не зможе обходити міжнародні обмежувальні заходи за допомогою угод зі швейцарськими банками та підприємствами.

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Нині 61 особі та двом підприємствам, які внесені до "чорного списку" ЄС, заборонено починати нові бізнес-відносини зі швейцарськими постачальниками фінансових послуг, зауважує газета Tages Anzeiger.

Що стосується постачання зброї, цікаво, що Швейцарія вирішила запровадити ембарго на постачання до Росії ще кілька місяців тому, передає радіокомпанія SRF. Якщо вона й надалі стоятиме на своїй позиції не запроваджувати санкції, але перешкоджати російському бізнесу із санкційного списку вести справи на своїй території, то це торкнеться банківської та економічної сфери Швейцарії. В якому обсязі, наразі невідомо.

Раніше швейцарський уряд підтримував Євросоюз та США, які запровадили санкції проти російських та кримських чиновників, що були причетні до анексії півострова. Відповідне рішення набуло чинності 2 квітня. В офіційній заяві уряду з цього приводу вказувалося, що "Швейцарія вирішила вдатися до таких заходів, аби не було підозри, що її територію можна використовувати для того, щоб обійти санкції міжнародного співтовариства".

Однак після нового розширення санкцій Євросоюзу цього рішення для обмеження ділових відносин із РФ недостатньо. Нині склалася цікава правова ситуація: швейцарські фірми можуть законно приймати від Росії замовлення, які тепер повинні відхиляти інші фірми з країн Євросоюзу, підтвердила речниця Державного секретаріату економіки на запит газети Tages Anzeiger.