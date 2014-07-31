Термін виборчої кампанії може скоротитись до 45 днів

Про це йдеться у повідомленні на сайті парламенту.

Зазначається, що по завершенні пленарного засідання ВР відбулася зустріч президента України Петра Порошенка, голови Верховної Ради України Олександра Турчинова та прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка з головами депутатських фракцій і груп.

За інформацією Турчинова, під час наради йшлося про проведення дострокових парламентських виборів у 2014 році.

Читайте такожПорошенко вважає, що дострокові вибори в Раду - це вже реальністьТак, з огляду на прийняття парламентом закону про внесення змін до Державного бюджету на поточний рік, суттєве скорочення бюджетних видатків учасники зустрічі дійшли згоди щодо необхідності здешевлення виборчих процедур і зменшення у зв’язку з цим терміну проведення виборчої кампанії з 60 до 45 днів.

Читайте такожУ ВР радяться щодо прийняття нової редакції закону про вибори з відкритими списками - Соболєв Крім того, було досягнуто домовленості щодо підготовки узгодженого проекту змін до виборчого закону. Домовилися також про проведення консультацій з приводу запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими виборчими списками, відновлення виборчих блоків як суб’єктів виборчого процесу та щодо інших виборчих процедур.